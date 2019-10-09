Левин: проект о блокировке пользователей e-mail рано рассматривать до поступления отзывов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Обсуждение новой версии законопроекта сенатора Андрея Клишаса о блокировке пользователей электронной почты и мессенджеров за распространение запрещенной в РФ информации сейчас является преждевременным, поскольку нужно вновь запросить и получить отзывы на нее субъектов законодательной инициативы. Об этом заявил в среду глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, слова которого приводит его пресс-служба.

"Обсуждение данной инициативы выглядит преждевременным, поскольку предлагаемые изменения, представляют собой новый вариант регулирования предлагавшегося законопроектом, ранее внесенным теми же авторами", - сказал Левин, уточнив, что предыдущая редакция текста в соответствии с регламентом была направлена для получения отзывов субъектам законодательной инициативы (они должны были поступить до 16 октября).

"В настоящее время ранее поступивший законопроект отозван авторами, согласно парламентской процедуре, нам предстоит рассмотреть уже новый вариант изменений той же самой статьи 10.1 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", чтобы также разослать его субъектам законодательной инициативы. Полагаю, что до поступления отзывов в обсуждении этой идеи не появится ничего нового", - пояснил глава комитета.

Законопроект Клишаса и его коллег предписывает в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора о "фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, ограничить возможность осуществления пользователем сервиса обмена сообщениями, указанным в этом требовании, передачи электронных сообщений в порядке, определенном правительством РФ".

Как пояснил сенатор, речь идет о новой редакции ранее уже предлагавшейся им инициативы. Попытка разграничения мессенджеров и электронной почты в предыдущей редакции законопроекта "потребовала уточнения", констатировал он, подтвердив, что предыдущая версия законопроекта в связи с этим была отозвана из Госдумы.

По словам Клишаса, в целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие - "организатор сервиса обмена сообщениями". Кроме того, вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов, - до 1 млн рублей за отказ блокировать пользователей.