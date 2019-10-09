Уволившаяся после оскорблений жителей Тулуна иркутская чиновница нашла работу в музее

ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Экс-начальник пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, уволившаяся после распространения звукозаписи с ее оскорбительными высказываниями в адрес пострадавших от паводка, стала заместителем директора архитектурно-этнографического комплекса "Тальцы". Об этом Алашкевич в среду сообщила ТАСС.

"Я заместитель директора по развитию [музея "Тальцы"]. У меня в договоре, в должностной инструкции все мои задачи обозначены", - сказала Алашкевич.

Музей "Тальцы" под Иркутском - это собрание памятников деревянного зодчества под открытым небом. Указом президента РФ музейный комплекс отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.

Алашкевич уволилась с поста в иркутском правительстве после резонансной истории с аудиозаписью, на которой женщина, голос которой похож на голос Алашкевич, говорит о том, что на встречу с посетившим Иркутскую область президентом Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых "два класса образования". На записи также звучали слова о том, что сейчас местные жители "сидят в тепле, с теплым туалетом, с чистой постелью - то, чего у них не было в их хлеву". Эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи. Глава региона Сергей Левченко сообщил журналистам, что власти запросили повторную экспертизу.

Решение об увольнении глава пресс-службы объяснила тем, что на ее семью началась травля. Также экс-чиновница попросила прощения у жителей Тулуна, пояснив, что эмоциональные высказывания были обращены не к ним, а человек, который сделал запись, "обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить".

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.