Житель Великобритании выиграл в лотерею рекордные $200 млн

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £170,2 млн (более $208 млн), став обладателем рекордного по величине приза в истории Соединенного Королевства. Об этом сообщил представитель Национальной лотереи Соединенного Королевства.

"Один невероятно удачливый обладатель билета выиграл джекпот EuroMillions", - подчеркнул он, посоветовав всем участникам этого розыгрыша лотереи "незамедлительно проверить свои билеты". Выигрышными номерами для победителя, имя которого пока не называется, стали "7,10, 15, 44, а также два дополнительных - 3 и 12", уточняют организаторы.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Изначально - в Испании, Франции и Великобритании. Позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. Согласно правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным.