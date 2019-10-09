Все пострадавшие от паводка в Приморье получили компенсации

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Все пострадавшие от паводка в Приморье в 2019 году граждане получили положенные им компенсационные выплаты, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края в среду.

Президент РФ Владимир Путин в начале октября поручил правительству РФ вместе с властями подвергшихся паводкам дальневосточных регионов принять необходимые меры, чтобы предоставить пострадавшим новое жилье и организовать ремонт помещений, по оценке ущерба от паводков и формированию списков граждан, имеющих право на выплаты и другую помощь.

"Из резервного фонда администрации Приморского края проведены выплаты 2073 гражданам, на общую сумму 34,5 млн рублей. Среди них 1731 получили по 10 тыс. рублей в качестве помощи по утрате урожая, 340 граждан получили по 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества и двое по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества. В настоящий момент все пострадавшие в крае граждане получили положенные выплаты", - сообщили в пресс-службе.

Также выплаты на общую сумму 38 млн рублей были произведены из резервных фондов муниципальных образований.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморье оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1300 домов и 7380 придомовых территорий с населением 13195 человек.