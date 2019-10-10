Эксперт объяснил, почему чай с малиновым вареньем не защитит от простуды

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Марлевые повязки, резкое закаливание и чай с малиновым вареньем не защищают человека в сезон гриппа и простуды. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Дело в том, что витамин С в составе малины распадается под действием высокой температуры в процессе варки. Поэтому малину, как источник витаминов лучше употреблять в свежем или в сушеном виде", - сказал собеседник агентства.

Также он считает малоэффективным постоянную ходьбу в марлевой повязке для защиты от заболевания. "Считается, что маска полезна в течение трех часов. Однако сначала она задерживает частички мокроты, выделяемые кашляющими людьми, а потом очень быстро сама превращается в источник инфекции, поэтому ее необходимо менять. Надевать повязку есть смысл только при посещении мест, где может быть контакт с заболевшими. Например, при посещении поликлиники", - добавил он.

Невозможно защититься от простуды, если мазать нос жирным кремом или оксолиновой мазью, а также если резко начать закаляться. "На слизистой носа есть много микроворсинок, которые препятствуют попаданию внутрь пыли, вирусов, бактерий. От крема или мази ворсинки склеиваются, защитная функция нарушается. Что касается закаливания, осенью и зимой организм ослаблен. Резкое охлаждение может привести к различным заболеваниям, и если уж очень хочется закаливаться, то делать это надо очень постепенно", - пояснил он.