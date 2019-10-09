Осужденный за участие в беспорядках Подкопаев отказался от признательных показаний

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Осужденный на три года колонии по делу о беспорядках в Москве в ходе несанкционированной акции 27 июля Иван Подкопаев в среду на заседании Мосгорсуда отказался от признательных показаний, передает корреспондент ТАСС.

"Я изменил свою позицию, я считаю себя невиновным", - сказал обвиняемый на заседании, где рассматривается жалоба на приговор.

Подкопаев заявил, что расценивает свои действия на митинге, где он распылил газ из баллончика, как самозащиту. "Мои действия были самозащитой гражданских прав, поэтому я отказываюсь от своей прежней позиции о признании вины", - сказал осужденный.

Ранее осужденный отказался от своего защитника. "Я отказываюсь от своего защитника Николая Фомина", - сказал обвиняемый на заседании Мосгорсуда. Защитник покинул зал судебного заседания.

Подкопаев также заявил отводы прокурору и судье в связи с их возможной заинтересованностью в исходе дела. Отводы были отклонены.

Дело Подкопаева

Тверской суд 3 сентября признал 25-летнего Подкопаева виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Подкопаев признал вину, слушания дела проходили в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Судом установлено, что 27 июля Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В результате двое военнослужащих получили химические ожоги слизистой глаз.