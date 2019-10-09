Медведев вручил награды работникам сельского хозяйства

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил 16 работников сельского хозяйства за большой вклад в развитие отрасли и многолетний добросовестный труд. Церемония прошла на открытии выставки "Золотая осень".

Орден Почета председатель правительства вручил главному научному сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Виктору Сапожникову, орден Дружбы - заместителю генерального директора ОАО "Каравай" Татьяне Селивантьевой, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени получили тракторист-машинист ООО "Прогресс" Виктор Некрасов и главный агроном агрофирмы "Племзавод Заря" Виктор Силкин. Почетного звания "Заслуженный работник пищевой индустрии РФ" удостоена аппаратчик мукомольного производства ЗАО "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов - Ситно" Ирина Насибулина. Еще 11 человек, представляющих аграрные предприятия из разных регионов страны, удостоены почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ".

Поддержка аграриев

Как отметил премьер, агропромышленный комплекс России должен стать высокотехнологичным, продуктивным и конкурентоспособным.

"Мы, безусловно, будем оказывать поддержку агропромышленному комплексу и дальше, тем более, что нам предстоит еще много сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и конкурентоспособным", - сказал он.

Говоря о мерах поддержки аграриев, уже реализуемых в России, Медведев, в частности, напомнил, что с 2020 года стартует новая госпрограмма развития села, предполагающая строительство жилья, дорог, газо- и водопроводов, благоустройство сельских территорий, "чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе, хотя это и требует больших затрат и серьезных усилий".

Премьер отметил, что правительство гибко подходит к оказанию господдержки агропромышленному комплексу. "Показали свою эффективность кредиты по льготной ставке, и мы сохраняем эту форму поддержки, сохраняется целый ряд других мер поддержки, которые мы принимали. Кроме того, теперь действует и льготная ставка НДС для реализации фруктов и ягод, которая вступила в силу неделю назад, так что в этом году важных решений было принято немало", - отметил он.

Медведев подчеркнул, что российский агропром "за последние годы прошел нелегкий путь". "Но важно, что люди, которые служат этот профессии, сохранили веру в нее и продолжают ею заниматься каждый день, много и подчас тяжело работая и являясь настоящими профессионалами в своем деле", - резюмировал глава российского правительства.