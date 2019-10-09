Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток и белух

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон выразила президенту России Владимиру Путину благодарность за решение освободить косаток и белух из бухты Средней и выпустить их в естественную среду обитания. Письмо Андерсон и его перевод на русский язык предоставила журналистам в среду коалиция общественных организаций "Свободу косаткам и белухам".

"Я хотела бы поблагодарить вас за смелое решение освободить китов и косаток, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой. Переселение животных уже началось, и я выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить оставшихся 75 китов и не допустить отлов живых вольных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году", - говорится в тексте письма.

По словам актрисы, отлов - это большой стресс, который в долгосрочной перспективе приведет к снижению численности этих животных. "Если все дельфины и киты будут на воле в океане, а не в заключении ради забавы, защита китообразных станет по праву заслугой России", - пишет Андерсон.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморском крае содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. В Средней сейчас остается 61 белуха.