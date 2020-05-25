Единый регистр сведений о населении. Как он будет работать и можно ли из него удалиться?

Законопроект предполагает создание федерального информационного ресурса, в котором будут содержаться: ФИО, дата и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение и другие данные граждан. Сведения о доходах, налогах и пенсии, а также биометрические данные в эту базу не войдут. Ресурс будет создан на основе данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой службы (ФНС).

Подобная система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов, сборов (например, государственные пошлины, охотничий, курортный сбор) и других обязательных платежей, а также позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней.

Закон планируют ввести в действие с 1 января 2022 года. В полном объеме он заработает с января 2025 года, до этого момента устанавливается переходный период.