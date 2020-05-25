Единый регистр сведений о населении. Как он будет работать и можно ли из него удалиться?

Госдума приняла законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении страны. Предполагается, что это, в частности, позволит сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, а также повысит эффективность государственной политики. Отвечаем на основные вопросы о законе.
Что это за ресурс и когда он появится?
Законопроект предполагает создание федерального информационного ресурса, в котором будут содержаться: ФИО, дата и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение и другие данные граждан. Сведения о доходах, налогах и пенсии, а также биометрические данные в эту базу не войдут. Ресурс будет создан на основе данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой службы (ФНС).Подобная система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов, сборов (например, государственные пошлины, охотничий, курортный сбор) и других обязательных платежей, а также позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней.
Закон планируют ввести в действие с 1 января 2022 года. В полном объеме он заработает с января 2025 года, до этого момента устанавливается переходный период.
Государство будет собирать еще больше сведений о гражданах? Какая от этого польза?
Принципиальный момент закона о едином ресурсе в том, что в нем будут собраны и систематизированы лишь те данные, которые государство уже имеет в различных ведомственных базах данных. Основная задача, которая решается созданием этой системы, — максимальное снижение объема бумажного документооборота и полное внедрение принципа одного окна во всех процессах взаимодействия граждан и юридических лиц с государством.
Зачем нужна еще одна база, есть же "Госуслуги"?
Портал государственных услуг — это, по сути, окошко МФЦ в интернете, онлайн-платформа, позволяющая гражданам взаимодействовать с различными ведомственными базами данных, но не сама база. Для получения некоторых услуг необходимо ждать некоторое время. Создание единого ресурса должно существенно ускорить все процессы за счет упрощения взаимодействия внутри системы.
Кто будет иметь доступ к ресурсу?
Оператором ресурса выступает Федеральная налоговая служба. Различные государственные органы смогут получать доступ только к данным, непосредственно связанным с их компетенцией.
Как будут защищены данные в системе?
Единый ресурс будет развернут в центрах обработки данных, которые сертифицированы Федеральной службой безопасности и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.ФНС обладает достаточными компетенциями для того, чтобы выстроить надежную систему, защищающую информацию от возможных утечек или внешних воздействий. Кроме того, по словам председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, за все время существования ФНС утечек данных из ее баз ни разу не было.
Кто будет вносить изменения в данные? Сможет ли он теоретически "нарисовать" кому угодно и что угодно?
Круг лиц, имеющих доступ к единому ресурсу, ограничен специалистами, отвечающими непосредственно за техническое обеспечение работы системы. Информационный обмен с ведомствами будет выполняться строго в рамках их компетенций и защищен криптографическими методами. Каждое изменение в ресурсе будет подписано квалифицированной электронной подписью и фиксироваться в отдельной базе данных. Кроме того, в Уголовном кодексе РФ есть статья, предусматривающая достаточно суровое наказание за получение и разглашение таких сведений. По словам Александра Хинштейна, люди также получат право проверить записи о себе и убедиться, что в данных нет ошибок.
Если я не хочу, чтобы данные обо мне собирали на этом ресурсе? Можно ли удалиться из базы?
Данные из системы необходимы для получения паспорта, пенсионного удостоверения, медицинской помощи. Без набора этой информации человек просто не сможет полноценно жить в современном обществе.Единый ресурс — это не первая система, аккумулирующая информацию о гражданах. ФНС уже 19 лет на основании статьи 85 Налогового кодекса выполняет аналогичный сбор данных из 15 различных ведомств.