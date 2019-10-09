Законопроект о блокировке мессенджеров и e-mail. Зачем он нужен?

В СФ РФ объяснили, что инициатива нужна, чтобы бороться с ложными сообщениями о минировании школ, торговых центров и других объектов.

"Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании", — уточняет Людмила Бокова, соавтор законопроекта, зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.