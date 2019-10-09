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Законопроект о блокировке мессенджеров и e-mail. Зачем он нужен?

© REUTERS/Elijah Nouvelage

Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом внесла в Госдуму РФ законопроект. Авторы предлагают блокировать пользователей в мессенджерах и почтовых сервисах за распространение запрещенной информации. Идея представлена не впервые, ранее Клишас уже предлагал этот проект, а после дорабатывал некоторые его пункты.

Расскажите подробно, что конкретно предлагает закон?

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Владельцы почтовых сервисов (таких как yandex.ru, mail.ru и др.) и мессенджеров (например, WhatsApp, Facebook Messenger, Viber) должны блокировать пользователей, которые распространяют информацию, запрещенную законодательством РФ.

Предполагается, что пользователь будет заблокирован в течение суток с того момента, как площадка получит информацию о факте передачи таких сообщений. Требовать от площадок блокировки станет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти — Роскомнадзор.

Зачем это нужно?

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В СФ РФ объяснили, что инициатива нужна, чтобы бороться с ложными сообщениями о минировании школ, торговых центров и других объектов.

"Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании", — уточняет Людмила Бокова, соавтор законопроекта, зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

А насколько существенна проблема телефонного терроризма?

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По статистике, в том числе МВД России, на которую опирались авторы законопроекта, за первые месяцы 2019 года в России зафиксировано около 2 тыс. анонимных сообщений с угрозами взрывов 4,4 тыс. объектов. Такие сообщения поступали в 186 городах. Из-за них эвакуировали более 2 млн человек. В Москве ущерб от "телефонного терроризма" составил 150 млн рублей. По всей России он оценивается примерно в 500 млн.

"Материальный ущерб по причине эвакуации одного торгового центра от сообщения о ложном минировании составляет порядка 2 млн рублей", — уточнила Людмила Бокова.

Что если владельцы площадок откажутся блокировать пользователей?

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В законопроекте предлагается ввести санкции для площадок в этом случае.

Штрафы для юрлиц — то есть для владельцев мессенджеров и почтовых сервисов — от 800 тыс. до 1 млн рублей. 

Блокировка – это навсегда? А если мою почту взломали и рассылают с нее спам?

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Нет, блокировка не будет пожизненной. Предлагаемый законопроект предусматривает порядок разблокировки, уточнили в Совете Федерации.

Поможет ли блокировка, когда есть способы обхода?

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Источник в Минкомсвязи РФ считает, что законопроект технически нереализуем. 

"Мы считаем, что очень опасно выносить законы, которые нереализуемы технически и дискредитируют власть в глазах граждан. Мессенджер и сервис не должны видеть переписку своих клиентов. Это может привести лишь к тому, что все уйдут в иностранные сервисы и скачают VPN", — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

На какой стадии этот законопроект?

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Пока его не начали обсуждать в Госдуме РФ.

"Обсуждение новой версии законопроекта сейчас является преждевременным, поскольку нужно вновь запросить и получить отзывы на нее субъектов законодательной инициативы", — уточнил Леонид Левин, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

 

Теги
Бокова, Людмила Николаевна
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