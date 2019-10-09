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Чукотка возглавила антирейтинг по уровню смертности трудоспособного населения

В регионе регистрируется 955 смертей на 100 тыс. человек, не достигших пенсионного возраста
Анадырь Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Анадырь
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 9 октября. Чукотский автономный округ, Кемеровская область и Республика Тыва, по данным на 2018 год, являются регионами с самым высоким уровнем смертности населения страны трудоспособного возраста. Об этом говорится в новом номере "Мониторинга экономической ситуации в России" Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, опубликованном в среду.

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"Смертность населения в трудоспособном возрасте существенно различается по регионам России. Региональный разрыв в коэффициенте смертности населения в трудоспособном возрасте (16-54/59 лет) в 2018 году составил 813 на 100 тыс. населения. К регионам с максимальным уровнем смертности в возрасте 16-54/59 лет относятся Чукотский автономный округ (955 на 100 тыс. населения соответствующего возраста), Кемеровская область (704), Республики Тыва (683) и Карелия (678), Магаданская (663), Иркутская (655), Амурская и Псковская области (по 654)", - отмечается в исследовании.

При этом минимальные показатели зафиксированы в Ингушетии (142), Дагестане и Чечне (по 166), Кабардино-Балкарии (284), Москве (315), Карачаево-Черкесии (327), Ямало-Ненецком автономном округе (360) и Северной Осетии (370).

Между тем продолжительность жизни в минувшем году выросла на 0,2 года, в частности на 0,24 у мужчин и на 0,18 у женщин. "При этом, если в городе продолжительность жизни выросла на 0,18 года, то на селе - на 0,29", - говорится в исследовании.

Снижение показателя смертности россиян трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения является одной из ключевых задач нацпроекта "Здравоохранение". В его рамках также запланировано снизить смертность от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения). Эти показатели должны быть достигнуты к 2024 году.

Теги
РоссияИнгушетияИркутская областьКарачаево-ЧеркесияТываДагестанКабардино-БалкарияКарелияСеверная ОсетияЧечняАмурская областьКемеровская областьМагаданская областьПсковская областьЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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