Космонавт Овчинин на борту МКС подарил футболку на день рождения американскому коллеге

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 9 октября. / ТАСС/. Российский космонавт Алексей Овчинин подарил на день рождения американскому астронавту Нику Хейгу футболку с фотографиями. Вручил он ее на борту МКС, сообщил Овчинин во время пресс-конференции в среду.

"Это футболка с коллажем фотографий в космическом полете. Эту майку сделали на Земле, ее прислали в космос, и я ее подарил", - сказал Овчинин, отвечая на вопрос, как он поздравлял коллег. Космонавт уточнил, что подарок придумал вместе с женой.

По словам Овчинина, коллеги тоже поздравили его с днем рождения. После этого они выбрали день, когда "собрались все и отметили".

На борту МКС в конце сентября отмечали сразу три дня рождения: Ника Хейга (24 сентября), космонавта Европейского космического агентства Луки Пармитано (27 сентября) и Алексея Овчинина (28 сентября).

Россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый в истории представитель ОАЭ в космосе Хазаа аль-Мансури 3 октября вернулись на Землю после экспедиции на МКС. Овчинин и Хейг находились на станции с марта 2019 года, а аль-Мансури - с 25 сентября.