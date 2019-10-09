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Около 5500 человек призовут в Московской области на военную службу осенью этого года

Призывные комиссии начали работать с 1 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. жителей Подмосковья отправятся на службу в вооруженные силы России, другие войска, воинские формирования и органы исполнительной власти в ходе осеннего призыва. Об этом в среду сообщил журналистам военный комиссар области полковник Алексей Астахов.

"В настоящее время в Московской области проведены все необходимые мероприятия по подготовке к осеннему призыву граждан на военную службу. С 1 октября все призывные комиссии в области приступили к работе", - сказал он.

Астахов отметил, что нынешний осенний призыв имеет ряд особенностей. В частности, у граждан, призванных на военную службу до 1 сентября 2019 года, появилась возможности уволиться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы, например родился второй ребенок. Также педагогические работники осенью призываться в армию не будут (они призываются один раз в год - с 1 мая по 15 июля). Жители сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря. Имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу могут от него отказаться, написав заявление, которое будет приобщаться к протоколу заседания призывной комиссии. Кроме того, граждане в праве встать на воинский учет не только по месту своей регистрации, но и по месту пребывания.

Военный комиссар сообщил, что, поскольку военный комиссариат Московской области организационно входит в состав Западного военного округа, "практически половина призывников будет проходить службу непосредственно в воинских частях, дислоцируемых на территории округа".

По словам Астахова, в осеннюю призывную кампанию сохранилась возможность выбора между прохождением военной службы по призыву или заключением контракта на два года не только у граждан, имеющих высшее профессиональное образование, но и среднее профессиональное образование. "Выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений могут воспользоваться данным правом сразу после учебы, другие молодые люди - после трех месяцев срочной службы", - отметил военный комиссар.

Он сообщил, что в осенний призыв для прохождения альтернативной гражданской службы в Московской области будет направлено 32 человека. Кроме того, самые талантливые выпускники вузов на конкурсной основе будут отправлены для прохождения военной службы в научные роты. Призывники, достигшие высоких результатов в спорте в составе сборной России на международном уровне по различным видам спорта, будут направлены для прохождения военной службы в спортивные роты.

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