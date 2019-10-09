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Депутаты предлагают запретить детям в Санкт-Петербурге до 14 лет посещать квесты

По словам авторов инициативы, организаторы квестов зачастую используют в развлекательных мероприятиях технические устройства, которые представляют повышенную опасность.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Депутаты петербургского парламента на заседании в среду поддержали в первом чтении проект поправок в городское законодательство, предусматривающий запрет на посещение квестов детям до 14 лет, передает корреспондент ТАСС.

Под "квестами" авторы законодательной инициативы подразумевают "интеллектуальную игру, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки". Этот термин также предлагается закрепить в законодательстве.

"Организаторы "квестов" зачастую используют в развлекательных мероприятиях технические устройства, которые <...> представляют повышенную опасность. Таким образом, проведение "квестов" несет повышенную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. При этом данная угроза возрастает в отношении такой категории лиц как несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет, поскольку они еще не до конца способны осознавать последствия совершаемых ими действий", - говорится в пояснительной записке к проекту поправок к закону о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, а также психическому и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, авторы законопроекта предлагают установить общие требования безопасности к самим квестам и помещениям, в которых они проводятся.

В ходе экстремального квеста в 2017 году в Саратове пять девушек получили ожоги, квест проходил в помещении, не оборудованном системой пожаротушения и огнетушителями. Две девушки получили серьезные ожоги тела, остальные - более легкие ожоги, не повлекшие существенного вреда здоровью.

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РоссияСанкт-Петербург
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