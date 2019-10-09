Медведев поздравил работников Росгидромета со 185-летием со дня образования службы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов Гидрометеорологической службы России со 185-летием со дня образования службы. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Мы по праву гордимся историей и традициями Гидрометеорологической службы, но не менее важен ее завтрашний день. Сегодня, когда во всем мире происходят глобальные изменения климата, нарушающие экологический баланс и увеличивающие количество стихийных бедствий, особое внимание необходимо уделять внедрению современных технологий в работу Росгидромета, а также подготовке высококвалифицированных специалистов", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что от профессиональной и слаженной работы специалистов Росгидромета зависит гидрометеорологическая безопасность страны. "Ваша информация используется в самых разных отраслях экономики. А главное - от нее во многом зависят жизнь и здоровье людей", - добавил он.

В 1834 году указом императора Николая I в Санкт-Петербурге при Горном институте была создана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. Ее учреждение знаменовало собой создание регулярной сети геофизических наблюдений в стране. С 2004 года служба напрямую подчинена правительству РФ, в 2008 году перешла в ведение Министерства природных ресурсов и экологии РФ.