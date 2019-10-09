Медведев: РФ готова к сотрудничеству по уменьшению влияния сельского хозяйства на климат

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия открыта к международному сотрудничеству для поиска сбалансированных решений по уменьшению влияния сельского хозяйства на климат. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, выступая на Международном агропромышленном форуме "Зеленый бренд. Произведено в России: перспективы на глобальном производственном рынке".

"С одной стороны, эксперты говорят о том, что агроиндустрия оказывает негативное влияние на изменение климата, а с другой стороны, что именно изменение климата повышает издержки сельхозпроизводителей, вынуждая их применять все более интенсивные методы ведения хозяйства, - сказал он, подчеркнув, что таких острых и непримиримых противоречий становится все больше. - Нужно искать сбалансированные решения. Хочу подчеркнуть, что Россия готова к международному сотрудничеству в этой области".

По словам Медведева, Россия прекрасно понимает свою ответственность за состояние окружающей среды и всегда занимала активную позицию, участвуя в формировании глобальной повестки дня, будь то борьба с изменениями климата в рамках Киотского протокола или только что ратифицированного российской стороной Парижского соглашения. Он также упомянул участие РФ в международных проектах под эгидой ООН, в том числе сотрудничество в рамках Глобального почвенного партнерства и целый ряд проектов в сельском хозяйстве.

Премьер высказал надежду на то, что Международный агропромышленный форум станет постоянным. Медведев также напомнил, что 16 октября отмечается Всемирный день продовольствия, который стал символом общей борьбы с голодом, недоеданием и бедностью. По его словам, эта дата напоминает о важности совместного проведения работы по решению продовольственной безопасности в мире на всех уровнях - от отдельного региона до целой страны и в конечном итоге всего мира. "Я убежден, что и наш форум сможет внести свой вклад в решение этих глобальных проблем", - добавил премьер.