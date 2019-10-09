Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: РФ готова к сотрудничеству по уменьшению влияния сельского хозяйства на климат

По словам премьера, Россия прекрасно понимает свою ответственность за состояние окружающей среды и всегда занимала активную позицию в этом вопросе

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия открыта к международному сотрудничеству для поиска сбалансированных решений по уменьшению влияния сельского хозяйства на климат. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, выступая на Международном агропромышленном форуме "Зеленый бренд. Произведено в России: перспективы на глобальном производственном рынке".

"С одной стороны, эксперты говорят о том, что агроиндустрия оказывает негативное влияние на изменение климата, а с другой стороны, что именно изменение климата повышает издержки сельхозпроизводителей, вынуждая их применять все более интенсивные методы ведения хозяйства, - сказал он, подчеркнув, что таких острых и непримиримых противоречий становится все больше. - Нужно искать сбалансированные решения. Хочу подчеркнуть, что Россия готова к международному сотрудничеству в этой области".

По словам Медведева, Россия прекрасно понимает свою ответственность за состояние окружающей среды и всегда занимала активную позицию, участвуя в формировании глобальной повестки дня, будь то борьба с изменениями климата в рамках Киотского протокола или только что ратифицированного российской стороной Парижского соглашения. Он также упомянул участие РФ в международных проектах под эгидой ООН, в том числе сотрудничество в рамках Глобального почвенного партнерства и целый ряд проектов в сельском хозяйстве.

Премьер высказал надежду на то, что Международный агропромышленный форум станет постоянным. Медведев также напомнил, что 16 октября отмечается Всемирный день продовольствия, который стал символом общей борьбы с голодом, недоеданием и бедностью. По его словам, эта дата напоминает о важности совместного проведения работы по решению продовольственной безопасности в мире на всех уровнях - от отдельного региона до целой страны и в конечном итоге всего мира. "Я убежден, что и наш форум сможет внести свой вклад в решение этих глобальных проблем", - добавил премьер.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Бразильцы ответят на письмо советских моряков, обнаруженное в выброшенной на берег бутылке
Его составителем оказался один из членов экипажа, находившегося у берегов Гренландии советского судна "Атлант"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС