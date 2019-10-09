Совфед одобрил закон о праве полиции объявлять официальные предостережения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.

Документ предусматривает наделение полиции правом объявлять физлицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступлений, административных правонарушений. Также такие предостережения касаются недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

"Концепция законопроекта направлена на устранение имеющейся правовой коллизии и установление единообразия в деятельности субъектов профилактики правонарушений, уполномоченных на осуществление профилактического воздействия в форме объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", - говорится в законе.

Порядок объявления предостережения, включая форму его направления, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, будут определяться МВД России.