Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин хочет включить охотников в список лиц, регулирующих численность охотничьих ресурсов

Сейчас охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов осуществляется работниками юрлица или индивидуального предпринимателя, выполняющих эти обязанности на основании трудового или гражданско-правового договора

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий охотникам право на регулирование численности охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется работниками юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющих обязанности по охоте и сохранению охотничьих ресурсов на основании трудового или гражданско-правового договора.

"Законопроектом предлагается расширить круг субъектов права, регулирующих численность охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, предоставив право осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов лицам, указанным в части 1 статьи 20 закона об охоте (охотникам, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре)", - говорится в пояснительной записке к документу.

В соответствии с профильным законом, к охотникам также относятся иностранные граждане, временно пребывающие в РФ и заключившие договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Генпрокуратура выскажет свою позицию по иску футболиста Алдонина к МВД на 47 млн руб.
Заседание отложено до 23 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС