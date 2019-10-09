Школьников в Северной Осетии бесплатно обучат основам программирования

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Бесплатные курсы по программированию для школьников пройдут во второй раз в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова. Об этом ТАСС в среду сообщили организаторы курсов.

"Слушателями курса Mindcraft станут школьники 6-11 классов. Они познакомятся с основами программирования, научатся разрабатывать алгоритмы и получат реальный опыт создания проектов. Каждому школьнику будет уделяться особое внимание, будет вестись табель успеваемости", - сказал собеседник агентства.

Занятия начнутся 20 октября, школьники будут учиться по воскресеньям. Учителями курса станут разработчики Mindcraft - программисты Александр Нартиков и Тимур Гудиев, которые расскажут о языках программирования и актуальных направлениях в этой области. На курсы уже записались порядка 200 человек.

Первый этап курсов прошел в апреле 2019 года.