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Мутко изучит проблему застройки Бадаевского завода в Москве

Ранее был разработан проект редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что изучит ситуацию вокруг планов застройки Бадаевского завода в Москве. Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Что касается высоток, я тоже немного слышал об этой проблеме. Мы с правительством Москвы посмотрим, что можно сделать с этой проблемой и вернемся", - сказал он.

Вопрос о застройке Бадаевского завода на правительственном часе поднял депутат Ярослав Нилов. "Будет транспортный коллапс очередной, когда вместо Бадаевского завода, памятника архитектуры, появятся высотки", - сказал депутат.

Как сообщалось, девелоперская компания Capital Group разработала масштабный проект редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода в Москве. Концепция проекта предполагает создание высотного жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода.

Ранее "Архнадзор" выразил опасения, что Бадаевский пивоваренный завод, который является памятником промышленной архитектуры, полностью потеряет свою идентичность из-за планируемого строительства там крупного жилого квартала. На сайте движения сообщалось, что от всего исторического ансамбля завода останется только три постройки. При этом они будут загорожены сваями, на которых и разместится жилой квартал. Вокруг завода также будет жилая застройка.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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