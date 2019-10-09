Стоматологи из трех стран представили исследования на конференции в КБР

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Студенты и ординаторы из России, а также Казахстана и Узбекистана представили свои исследования на конференции в Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ) им. Х.М. Бербекова в рамках III Международного форума "Вершины Кавказа", сообщили журналистам в среду в пресс-службе вуза.

"В рамках III Международного форума "Вершины Кавказа", посвященного решению проблем красоты и здоровья, в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова прошла I Всероссийская конференция начинающих стоматологов. Более 20 студентов выпускных курсов и ординаторов из разных регионов страны, а также из Казахстана и Узбекистана представили свои исследования по актуальным задачам современной науки в области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, а также по разработке новых подходов и методов сохранения красоты и здоровья человека", - сообщили в пресс-службе.

Для научной оценки докладов участников конференции были приглашены зав. кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Малкан Амхадова, зав. кафедрой факультетской терапевтической стоматологии Ташкентского государственного стоматологического института Ольга Бекжанова, а также зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии КБГУ Заира Хараева.

"Очень символично, что форум "Вершины Кавказа" открывают молодые ученые. От них зависит, как будет развиваться эта область. А это здоровье, красота человека", - приводит слова Хараевой пресс-служба вуза.

Организаторами конференции выступили Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии КБГУ совместно региональной общественной организацией стоматологов КБР и клиникой "C-MED" ООО "Северо-Кавказский научно-практический центр лицевой пластической хирургии и стоматологии". Организаторы подготовят специальный номер журнала "Известия Кабардино-Балкарского государственного университета" с результатами конференции, все научные статьи будут включены в Российский индекс научного цитирования.