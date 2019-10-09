Главврач саратовской больницы извинился перед колясочницей, которая ползла по ступеням

САРАТОВ, 9 октября. /ТАСС/. Главный врач больницы в Ершове (Саратовской области) Алексей Нархов, где женщине-колясочнице пришлось заползать на лестницу на коленях, встретился с пациенткой и ее опекуном и принес им извинения от лица ОАО "РЖД", Об этом сообщили ТАСС в "ПривЖД", которой подведомственно медучреждение.

"Ситуация, связанная с обеспечением доступности объектов компании для маломобильных граждан, находится на контроле у руководства Приволжской железной дороги", - пояснили в компании, сославшись на начальника Приволжской дирекции здравоохранения Ивана Емельдяжева.

Фотографии колясочницы, ползком забирающейся по лестнице медицинского учреждения, сделали очевидцы, и позднее их опубликовали местные СМИ. Накануне губернатор Валерий Радаев дал поручение разобраться в ситуации, сложившейся в частном медучреждении "РЖД-Медицина" в Ершове.

"В настоящий момент для оказания помощи для входа в больницу маломобильному населению предусмотрены кнопки вызова медицинского персонала. Они обозначены специальными знаками. Оборудование исправно, а сотрудники учреждения всегда готовы оказать помощь пациентам", - цитирует пресс-служба "ПривЖД" Емельдяжева.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, женщина не воспользовалась кнопкой вызова персонала и стала подниматься по ступеням самостоятельно. В компании отмечают, что больница действительно не оборудована пандусом.

"Больничный корпус НУЗ "Отделенческая больница на станции Ершов" был построен в 1995 году. В то время проект здания не предусматривал пандуса. Со следующего года в больнице начнется капитальный ремонт здания хирургического корпуса, в ходе которого будет обустроен пандус", - сообщают в пресс-службе.