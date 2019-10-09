Кремль будет следить за ходом опроса о выборе места строительства храма в Екатеринбурге

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кремль будет следить за ходом опроса о выборе места строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, будем. Это же была очень резонансная тема. Это весьма позитивно и отрадно, что подобный опрос будет проведен, и все желающие смогут высказать свое мнение", - сказал он.