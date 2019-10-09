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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Кремль будет следить за ходом опроса о выборе места строительства храма в Екатеринбурге

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отрадно, что опрос будет проведен и все желающие смогут высказать свое мнение

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кремль будет следить за ходом опроса о выборе места строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, будем. Это же была очень резонансная тема. Это весьма позитивно и отрадно, что подобный опрос будет проведен, и все желающие смогут высказать свое мнение", - сказал он.

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В воскресенье 13 октября в Екатеринбурге откроется 51 участок, на которых будет проведен опрос о месте строительства собора. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Проведение опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с планами строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание рассчитывают возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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