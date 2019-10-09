Кремль будет следить за ходом опроса о выборе места строительства храма в Екатеринбурге

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кремль будет следить за ходом опроса о выборе места строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разумеется, будем. Это же была очень резонансная тема. Это весьма позитивно и отрадно, что подобный опрос будет проведен, и все желающие смогут высказать свое мнение", - сказал он.
В воскресенье 13 октября в Екатеринбурге откроется 51 участок, на которых будет проведен опрос о месте строительства собора. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Проведение опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.
В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с планами строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание рассчитывают возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.