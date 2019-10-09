Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бразильцы ответят на письмо советских моряков, обнаруженное в выброшенной на берег бутылке

Его составителем оказался один из членов экипажа, находившегося у берегов Гренландии советского судна "Атлант"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 октября. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Бразильцы, обнаружившие на южном побережье страны бутылку с письмом на русском языке, готовят ответ авторам этого послания, написанного около 30 лет назад. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом ТАСС.

По их словам, на бутылку с запиской они наткнулись в 20-ых числах сентября во время прогулки по пляжу Эрменежилду, неподалеку от уругвайской границы. Разбив стеклянный "контейнер", они забрали с собой записку на неизвестном языке.

"Мы ожидали, что это будет любовное послание или даже указание местонахождения сокровищ, но слова на незнакомом - как потом выяснилось, русском - языке, к тому же частично утраченные со временем, оказались для нас неожиданными", - рассказала студентка Федерального университета в городе Пелотас (штат Риу-Гранди-ду-Сул) Паола Соуза.

Она разместила фотографию записки в студенческом чате Facebook и получила помощь в переводе.  "Когда после всей проделанной работы мы узнали, что за этим письмом стоит целая история, нам стало интересно найти автора записки и познакомиться с ним", - сказал приятель Паолы, Вагнер Агийяр, первый заметивший послание в бутылке.

Его составителем оказался один из членов экипажа, находившегося у берегов Гренландии советского судна "Атлант". Именно он поместил записку в бутылку, предположительно, распитую по случаю дня рождения капитана судна Юдина В.А.

Агийяр с друзьями готовят ответ. Безымянное же послание он планирует поместить в рамку и повесить рядом с фотографией товарищей, вместе с которыми он и обнаружил письмо.

В доставленном морем письме, в частности, говорится: "Адресовано тем, кто не полениться выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и Правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции". Далее в послании сообщается о поводе запрещенного распития спиртного и приводится дата составления записки. Ниже указан и адрес отправителя в Калининграде, но эти строки сильно выцвели и читаются лишь при специальном освещении. "Мы проверили этот адрес через интернет и оказалось, что он существует до сих пор", - сказали собеседники корреспонденту ТАСС, предположившему, что под МРХ имелось в виду Министерство рыбного хозяйства СССР, а под "приказами и постановлениями" - антиалкогольная кампания в СССР во второй половине 80-х годов прошлого столетия.

Теги
БразилияРоссия
Реклама на ТАСС
Замглавы МИД КНДР высоко оценил вклад ТАСС в развитие российско-корейской дружбы
Им Чхон Иль также отметил, что ТАСС объективно освещает события в КНДР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС