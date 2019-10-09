Бразильцы ответят на письмо советских моряков, обнаруженное в выброшенной на берег бутылке

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 октября. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Бразильцы, обнаружившие на южном побережье страны бутылку с письмом на русском языке, готовят ответ авторам этого послания, написанного около 30 лет назад. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом ТАСС.

По их словам, на бутылку с запиской они наткнулись в 20-ых числах сентября во время прогулки по пляжу Эрменежилду, неподалеку от уругвайской границы. Разбив стеклянный "контейнер", они забрали с собой записку на неизвестном языке.

"Мы ожидали, что это будет любовное послание или даже указание местонахождения сокровищ, но слова на незнакомом - как потом выяснилось, русском - языке, к тому же частично утраченные со временем, оказались для нас неожиданными", - рассказала студентка Федерального университета в городе Пелотас (штат Риу-Гранди-ду-Сул) Паола Соуза.

Она разместила фотографию записки в студенческом чате Facebook и получила помощь в переводе. "Когда после всей проделанной работы мы узнали, что за этим письмом стоит целая история, нам стало интересно найти автора записки и познакомиться с ним", - сказал приятель Паолы, Вагнер Агийяр, первый заметивший послание в бутылке.

Его составителем оказался один из членов экипажа, находившегося у берегов Гренландии советского судна "Атлант". Именно он поместил записку в бутылку, предположительно, распитую по случаю дня рождения капитана судна Юдина В.А.

Агийяр с друзьями готовят ответ. Безымянное же послание он планирует поместить в рамку и повесить рядом с фотографией товарищей, вместе с которыми он и обнаружил письмо.

В доставленном морем письме, в частности, говорится: "Адресовано тем, кто не полениться выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и Правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции". Далее в послании сообщается о поводе запрещенного распития спиртного и приводится дата составления записки. Ниже указан и адрес отправителя в Калининграде, но эти строки сильно выцвели и читаются лишь при специальном освещении. "Мы проверили этот адрес через интернет и оказалось, что он существует до сих пор", - сказали собеседники корреспонденту ТАСС, предположившему, что под МРХ имелось в виду Министерство рыбного хозяйства СССР, а под "приказами и постановлениями" - антиалкогольная кампания в СССР во второй половине 80-х годов прошлого столетия.