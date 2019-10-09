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На Камчатке построят бальнеологический курорт премиум-класса

Общая площадь комплекса превысит 3,1 тыс. кв. м

ТАСС, 9 октября. Финская строительная компания Honka благодаря режиму территории опережающего развития (ТОР) возведет на Камчатке бальнеологический курорт премиум-класса. Открытие гостиничного комплекса запланировано на 2021 год, сообщили журналистам в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"Компания Honka построит новый курорт в туристическо-рекреационном комплексе "Зеленовские озерки" на Камчатке с помощью режима ТОР. На днях инвестор получил статус резидента", - говорится в сообщении. Генеральный директор агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов отметил, что режим ТОР позволит реализовать проект в более короткие сроки - открытие гостиничного комплекса запланировано на 2021 год.

По его словам, агентство уделяет особое внимание развитию туристического сектора в Камчатском крае. "Здесь уникальная природа, но, к сожалению, туристическая инфраструктура развита не так хорошо, как это нужно для увеличения туристического потока. Наше агентство привлекает в регион новых инвесторов для запуска туристических проектов и строительства гостиниц различного края. В частности, Honka построит первый на Дальнем Востоке бутик-отель премиум-класса и спа-комплекс, предполагающие максимальный уровень комфорта и сервиса", - приводит пресс-служба его слова.

Общая площадь бутик-отеля и спа-комплекса превысит 3,1 тыс. кв. м. Отель, расположенный в 43 км от Петропавловска-Камчатского и в 21 км от международного аэропорта Елизово, будет рассчитан на 20 гостей, для которых предусмотрят десять номеров с дизайнерскими интерьерами, фитнес-центр, бильярдную и кинозал. В спа-комплекс войдут крытый бассейн с переходом в открытый, кедровая баня и купели с термальной водой на террасе.

"Зеленовские озерки" - площадка ТОР "Камчатка", которая находится у поселка Раздольный Елизовского района Камчатки. Здесь планируется создать туристический центр и агропромышленный парк, включающий несколько теплично-овощных комплексов и предприятий по переработке плодоовощной продукции.

Компания Honka, основанная в 1958 году, работает в 30 странах, поставляет деревянные дома десятки государств.

Теги
РоссияКамчатский край
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