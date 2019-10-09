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В Петербурге предлагают предоставить льготы по оплате за вывоз мусора многодетным семьям

В частности, для семей с тремя детьми ежемесячная компенсация за эту услугу составит 30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Петербургские депутаты предложили предоставить многодетным семьям льготы по оплате за вывоз твердых коммунальных отходов в качестве дополнительной меры социальной поддержки. Соответствующие дополнения в Социальный кодекс города в среду прошли первое чтение в законодательном собрании, передает корреспондент ТАСС.

Социальным кодексом Петербурга для многодетных семей предусмотрена компенсация оплаты за холодную и горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод. Исключение составляет плата за обращение с твердыми коммунальными отходами.

"Предлагается установить меры социальной поддержки в виде компенсации за обращение с твердыми коммунальными отходами многодетным семьям в Санкт-Петербурге с 1 января 2020 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно тексту документа, ежемесячная компенсация за вывоз мусора составит 30% для семей с тремя детьми, 40% - для семей с количеством детей от четырех до семи, 50% - для родителей, воспитывающих восемь и более детей. Новый вид социальной поддержки получат более 43 тыс. многодетных семей. Средства для реализации инициативы, в случае ее принятия, будут выделены из городского бюджета.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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