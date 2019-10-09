АСИ начало набор общественных представителей в регионах России

ТАСС, 9 октября. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило открытый отбор общественных представителей для развития своей экосистемы и популяризации собственных сервисов. Среди нововведений - публичная активность участников: их смогут поддержать все желающие - приняв участие в мероприятиях и онлайн-голосованием, сообщили журналистам в пресс-службе АСИ.

"Перед агентством стоит задача развития региональной, партнерской и экспертной сети, это наш приоритет. Мы впервые объявляем столь масштабный отбор - по 85 регионам и по четырем направлениям. Общественным представителям АСИ будут делегированы полномочия не только представления агентства в регионах по ключевым направлениям работы, но и по формированию партнерств, взаимодействию с сообществами, координации экспертной деятельности и реализации инициатив по задачам агентства", - цитируют в пресс-службе главу АСИ Светлану Чупшеву.

По ее словам, на федеральном уровне у АСИ более 2 тыс. партнерских организаций, теперь необходимо развивать партнерство на региональном уровне. "К новым форматам добавляется работа с вузами-партнерами в рамках проектной и наставнической деятельности, а также экспертная работа в рамках создаваемых региональных экспертных групп. Центрами взаимодействия - домашними площадками всех активностей становятся "Точки кипения", сеть которых сейчас активно открывается в регионах", - пояснила она, добавив, что всем участникам, подавшим заявки, будет предложено дальнейшее сотрудничество в рамках сообщества агентства с занятием возможной роли в экосистеме АСИ и использованием ее сервисов.

Первый этап отбора - онлайн-подача заявок - продлится до 10 ноября, претендентам нужно подготовить эссе по стратегии своего личностного и профессионального развития, а также видеопрезентацию. В ходе второго этапа будут оцениваться способности участников по работе с сообществами в социальных сетях и умение провести открытые мероприятия с презентацией своей стратегии. Третий, очный этап, состоится 5-10 декабря в виде деловой игры. Участники должны будут найти решение реальных задач, стоящих перед АСИ при работе с проектами и инициативами агентства, развитии сообщества, вовлечении лидеров и взаимодействии с участниками экосистемы агентства.

Итоги отбора планируется подвести до конца 2019 года. Кроме того, до 20 декабря пройдет онлайн-голосование за каждого из претендентов.