Кузнецова просит уточнить правила пользования комнатами матери и ребенка для многодетных

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит Министерство транспорта РФ уточнить правила пользования комнатами матери и ребенка в аэропортах многодетными семьями, которые по действующим нормам фактически ограничены в этой возможности. Об этом сообщила в среду пресс-служба детского омбудсмена.

По ее информации, в адрес Кузнецовой поступило обращение от многодетной матери, которая пожаловалась, что ее не пустили с детьми в комнату матери и ребенка в аэропорту, обосновав это действием правила посещения комнаты "один взрослый - один ребенок".

"При таком правиле пассажир, путешествующий с двумя и более детьми, не может воспользоваться данной услугой", - констатирует пресс-служба уполномоченного, напоминая, что в то же время приказ Минтранса обязывает перевозчиков организовать в пунктах отправления и в промежуточных пунктах ряд услуг, в том числе предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет.

В связи с этим Кузнецова направила письмо министру транспорта РФ Евгению Дитриху, в котором "просит уточнить формулировку в правилах, чтобы избежать их двоякого толкования, приводящего к ограничению на допуск пассажиров с двумя и более детьми в комнаты матери и ребенка, и довести соответствующую информацию до перевозчиков", сообщила пресс-служба детского омбудсмена.