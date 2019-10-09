В Росгидромете считают, что в ближайшие 50 лет наводнения будут чаще угрожать Петербургу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Интенсивность осадков, по прогнозам на ближайшие 25 и 50 лет, вырастет в Северо-Западном федеральном округе России, в частности, в Санкт-Петербурге, почти вдвое, это повысит вероятность возникновения наводнений в городе, сообщил журналистам в среду глава Росгидромета Максим Яковенко.

"В ближайшие 25-50 лет по двум прогнозным моделям интенсивность осадков возрастет в 1,5-2 раза в Северо-Западном федеральном округе России, в Санкт-Петербурге в частности. Таким образом опасность наводнения возрастает", - сказал Яковенко.

В Петербурге 1 октября закрыли створы комплекса защитных сооружений в Невской губе Финского залива из-за угрозы наводнения в связи с прогнозом синоптиков об усилении ветра до 24 м/с. К вечеру 1 октября движение судов по корабельному фарватеру было восстановлено.