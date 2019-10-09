Более половины преступлений в России составляют хищения чужого имущества

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. МВД России за девять месяцев текущего года зарегистрировало 1521,7 тыс. преступлений, более половины их них составляют хищения чужого имущества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, опубликованном в среду на сайте министерства.

"В январе - сентябре 2019 года зарегистрировано 1521,7 тыс. преступлений, на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение регистрируемых преступлений отмечено в 37 субъектах РФ. Более половины всех зарегистрированных преступлений (52,5%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что почти каждая четвертая кража (22,3%), каждый 25-й грабеж (3,9%) и почти каждое девятое разбойное нападение (10,8%) сопровождались незаконным проникновением в жилище или помещение. Отмечается, что каждое 44-е зарегистрированное преступление (2,3%) является квартирной кражей, но общее число таких краж сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5%.

Кроме того, в пресс-службе МВД сообщили, что за девять месяцев текущего года на 1,8% уменьшилось количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Их число составило 21,3 тыс.

Отмечается, что подразделениями органов внутренних дел выявлено 75,8 тыс. экономических преступлений, 27,3 тыс. преступлений были совершены в РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства, это на 10,2% меньше, чем годом ранее.