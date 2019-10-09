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Минздрав готовит памятку для родителей, как получить не зарегистрированные в РФ лекарства

В ведомстве также указали на риски и для родителей тяжелобольных детей, и для врачей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России готовит памятку для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарственные препараты, которые не были зарегистрированы в России. Об этом сообщила журналистам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина.

"Поскольку министерство разрабатывает памятку для родителей, то проблема разнесена на два уровня: один - это для тех пациентов, по которым врачебные комиссии уже прошли, и те, которые поступают, - которым будет требоваться еще такое назначение терапии и продолжение", - сказала она.

Максимкина пояснила, что в памятках есть информация для родителей тяжелобольных детей, которым уже назначены лекарственные препараты, не зарегистрированные в РФ, и родителям новых пациентов, которые еще не прошли врачебную комиссию.

"Учитывая, что будут появляться, возможно, новые пациенты, <...> в том числе будут закрываться потребности тех пациентов, которые будут присоединяться", - добавила Максимкина.

Глава профильного департамента Минздрава России отметила, что у незарегистрированных лекарств есть риски и для родителей, и для врачей. "Это препараты, которые не проходят проверку качества. То есть нет нормативной документации, параметров качества, по которым их можно проверить", - уточнила Максимкина.

"Поэтому есть памятка о том, что они (родители - прим. ТАСС) об этом получат информированное согласие, что они подписываются под этим, что препарат не проходил проверку качества", - добавила она.

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