Спецпредставитель президента РФ призвал воспитывать молодежь на традиционных ценностях

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая в среду на первом молодежном форуме "Будущее", призвал его участников сохранять традиционные ценности, назвав мультилиберализм неприемлемым для российского общества.

"Зная нашу историю, уважая ее и адаптируя к современным реалиям, нам необходимо сохранять наши ценности. Они хорошо известны, но сами по себе они не сохранятся, если о них не напоминать, если не воспитывать в соответствующем духе молодежь", - сказал Иванов.

Он подчеркнул, что РФ должна "брать только хорошее из международного опыта, международной практики, которая сложилась". "Вместе с тем мы не можем разделять некоторые известные западные ценности, говорю об этом открыто, такие, как мультилиберализм, рынок без всяких социальных обязательств и последствий - это для нас, я считаю, неприемлемо", - добавил Иванов. Он подчеркнул, что применение международного опыта возможно только с учетом российских достижений.

Иванов напомнил, что успешные страницы в истории России связаны с единством и сплочением народа. "Когда этого [сплочения] не было, наша история свидетельствует об очень больших проблемах", - сказал он.

Международный форум "Будущее", организованный Молодежной общественной палатой, впервые проходит в Доме Союзов в Москве. Ключевые темы форума - морально-нравственное, патриотическое и духовное воспитание молодежи, развитие науки, культуры и спорта.