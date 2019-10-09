Матвиенко: специализация в конкурсе "Лидеры России" решит проблему с дефицитом кадров

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценивает введение новых тематических направлений для управленцев в медицине, образовании, финансах и технологиях в рамках стартовавшего 4 октября третьего конкурса "Лидеры России", так как они дадут участникам шанс проявить себя и решат проблему с дефицитом профессиональных кадров.

"Я положительно оцениваю эти изменения, введение специализаций, на мой взгляд, это очень хорошо. Сегодня главная проблема - это отсутствие профессионально подготовленных управленцев: и в образовании, и в здравоохранении, и в социальной сфере. Вот такая специализация позволит выявить ярких, интересных людей, имеющих уже опыт работы в этих сферах, и дать им возможность использовать социальные лифты для занятия руководящих постов в самых разных сферах, проявить себя", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Она добавила, что поддерживает данный конкурс, так как он "доказал свою эффективность".

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России", онлайн-регистрация на который продлится до 27 октября включительно. Количество отраслевых направлений конкурса в этом году увеличится на один трек, которым станет направление "Наука". Помимо него, участникам также доступны специализации "Здравоохранение" и "Финансы и технологии".

Участие женщин

Валентина Матвиенко также призвала российских женщин не сомневаться в своих возможностях и испытать себя в третьем конкурсе управленцев "Лидеры России".

"Я хотела воспользоваться возможностью и обратиться к девушкам, женщинам, тем, кто хочет себя реализовать. Пример женщин, которые уже участвовали в конкурсе, показывает, что не надо сомневаться в своих возможностях и способностях. Наоборот, надо идти смело в бой, идти вперед. Уверена, что у нас ярких девушек, женщин в стране не меньше, чем мужчин. Еще есть время, не опоздайте, испытайте себя", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Спикер напомнила, что ее подопечная по итогам прошлого конкурса была назначена на работу в Российский фонд прямых инвестиций, которым "активно занимается".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом запущенной в октябре 2017 года платформы "Россия - страна возможностей", которая объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация с таким же названием.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.