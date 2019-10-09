В ставропольском селе построят сад-ясли с бассейном

ПЯТИГОРСК, 9 октября. /ТАСС/. Детский сад-ясли на 160 мест построят в рамках нацпроекта "Демография" в селе Ростовановском Ставропольского края, сообщила в среду пресс-служба министерства строительства региона.

"Проект дошкольного учреждения и вся необходимая рабочая документация уже подготовлены и в настоящее время проходят государственную экспертизу. Под строительство яслей муниципалитетом выделен участок площадью более 1 гектара. Это будет большое и просторное двухэтажное здание сложной конфигурации, состоящее из трех блоков и оснащенное бассейном", - говорится в сообщении.

Пресс-служба со ссылкой на министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого сообщает, что детский сад рассчитан на восемь групп, каждая из которых сможет вместить до 20 воспитанников, в том числе три группы для детей до трех лет.

"При строительстве объекта планируется использовать передовые решения, позволяющие держать индекс энерго- и теплосбережения на высоком уровне. Наружные стены будут выполнены из керамического кирпича, а в качестве утеплителя используют эффективные теплоизоляционные, но не горючие материалы. В здании установят однокамерные стеклопакеты с высоким сопротивлением к теплоотдаче", - отмечается в пресс-релизе.

Ведомство добавляет, что на первом этаже создадут три ясельные группы и разместят 1 группу дошкольного возраста. Кроме того, на этом же этаже разместят горячий и холодный цеха столовой, медицинский блок, служебно-бытовые помещения, вестибюль, столярную мастерскую, комнату охраны, помещение уличных игрушек, зал с бассейном и раздевалками и многое другое. На втором и третьем этажах детского сада запланировано размещение младших, средних и старших возрастных детсадовских групп. Также здесь определят залы для занятий музыкой и физкультурой.

"Создание нового дошкольного учреждения не только поможет выполнить задачи, заложенные национальным проектом, но и снизит социальную напряженность за счет трудоустройства 43 человек, штат которых заложен нормами обеспечения данного детского сада. Это воспитатели, помощники воспитателя, медсестры, прачки, повара, тренеры по спорту", - приводятся в сообщении слова главы регионального министерства.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.