Источник: экс-мэр Махачкалы Мусаев вышел по УДО

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев, приговоренный к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий, условно-досрочно освобожден, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Мусаев вышел сегодня по УДО. Суд удовлетворил его ходатайство", - сообщил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации от судебных органов Дагестана и адвокатов экс-мэра ТАСС пока не располагает.

Муса Мусаев возглавил Махачкалу в июле 2015 года. В январе 2018 года против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. Мусаев по решению суда был отстранен от должности мэра Махачкалы. 15 октября 2018 года его приговорили к четырем года колонии общего режима, также Мусаеву запрещено в течение трех лет занимать должности на гражданской и муниципальной службе.