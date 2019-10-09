Правительство разработало новую редакцию СанПиНа в сфере организации питания

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство России разработало новую редакцию санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) в сфере организации питания, которую предполагается начать применять в течение месяца. Об этом сообщил в среду вице-премьер - руководитель Аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

"Из семнадцати документов, которые в этой сфере делаются к настоящему времени [главой Роспотребнадзора] Анной Поповой совместно с [вице-премьером РФ по вопросам социальной политики] Татьяной Голиковой при нашем небольшом участии, разработан проект СанПиНа, который заменяет эти 17 документов и представляет из себя достаточно компактный документ, лишенный тех требований, которые были устаревшими и неактуальным", - сказал он.

Чуйченко добавил, что надеется на то, что в течение месяца этот документ вступит в силу. Срок действия нового СанПиНа будет ограничен 1 января 2021 года.