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Путин: оплата труда медиков должна быть справедливой и мотивировать к эффективной работе

Президент попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, чтобы она мотивировала их к эффективной работе и позволила решить кадровый вопрос в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.

"И очень важный вопрос - это плата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов, в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопрос здравоохранения в целом - это кадровый вопрос", - сказал президент.

2 октября на совещании о модернизации первичного звена здравоохранения Путин подчеркнул, что доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы. "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - сказал он. Позже по итогам совещания глава государства подписал соответствующее поручение кабмину.

Модернизация "первички" 

Модернизация первичного звена здравоохранения, формально или неформально, должна идти в рамках работы над соответствующим национальным проектом, заявил Путин.

"Полагаю, было бы правильным, если бы мы рассматривали и "первичку" как часть национального проекта. Это можно формализовать, это можно не формализовать, но факт совершенно очевидный, что первичное звено здравоохранения - это часть здравоохранения в целом, и, если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры и региональные", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что основное количество людей идут за помощью именно в свои районные поликлиники и больницы.

Медведев, в свою очередь, подтвердил, что правительство будет вести свою работу в сфере первичного звена в соответствии с принципами, по которыми строится нацпроект по здравоохранению. "Эти принципы позволяют работать проще, меньше это забюрокрачивать все, меньше управленческих решений принимать, действовать быстрее - так, чтобы как можно быстрее перейти уже к фазе реализации", - сказал премьер-министр РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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