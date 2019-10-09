Полиция возбудила два уголовных дела о загрязнении почвы нефтепродуктами под Калугой

КАЛУГА, 9 октября. /ТАСС/. Два уголовных дела возбудили по итогам прокурорской проверки загрязнения почвы нефтепродуктами в поселке Полотняный Завод в Калужской области. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры Калужской области.

"В целях установления лиц, виновных в загрязнении почвы, привлечения их к уголовной ответственности, прокуратурой Дзержинского района материалы проверок направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в ОМВД России по Дзержинскому району. На основании данных материалов возбуждены два уголовных дела по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли")", - говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура района с участием специалистов управления отобрала пробы земли, которые были исследованы в лаборатории. По результатам проведенных исследований установлены факты загрязнения почвы химически опасными веществами, при этом общая сумма ущерба, причиненного почвам, составила более 390 тыс. рублей.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта жаловались на неблагополучную экологическую ситуацию в окрестностях поселка Полотняный Завод, общественники отмечали, что содержание нефтепродуктов в почве превышено в сотни раз.