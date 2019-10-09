В Таганроге воспитательницу детского сада уволили за объяснение фразы "сажать на кол"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Воспитательницу детского сада в Таганроге Аллу Елпашеву уволили за объяснение фразы "посадить на кол" из сказки "Конек-Горбунок". Женщина пыталась обжаловать решение городского суда в Ростовском областном суде, но проиграла.

Как следует из материала дела, в феврале Елпашева читала детям из коррекционной группы сказку "Конек-Горбунок" и решила объяснить значение встретившейся там фразы, рассказав, какие именно мучения испытывал посаженный на кол человек.

После инцидента на действия воспитательницы пожаловались родители. Специально созданная комиссия пришла к выводу, что Елпашева неоднократно нарушала должностную инструкцию и применяла методы воспитания, связанные "с психическим насилием над детьми". В марте педагога уволили.