Ставрополье направит более 1,5 млрд рублей на развитие села в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены направить более 1,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры сельских территорий региона в 2020 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора края по итогам презентации агропромышленного потенциала Ставрополья на сельскохозяйственной выставке "Золотая осень" в Москве.

"Сегодня мы направляем около полумиллиарда рублей для проектирования социальных и инженерных объектов в сельской местности. В следующем году мы планируем направить на развитие села более 1,5 млрд рублей. Приобретение жилья для молодых специалистов, строительство дорог, ремонт социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство в сельской местности - ключевые направления нашей работы", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Владимирова.

Ранее в правительстве края сообщали, что в общей сложности для включения в программу развития сельских территорий регион планирует предложить строительство и реконструкцию более 300 объектов. Общая емкость программы в регионе может составить порядка 11 млрд рублей.

Новый проект по развитию сельских территорий стартует с 2020 года. Он предполагает строительство жилья, дорог, газо- и водопроводов в селах. Программа была анонсирована премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на открытии агропромышленной выставки "Золотая осень", которая проходит в Москве с 9 по 12 октября.