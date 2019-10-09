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В Тюмени более 600 врачей обучили в Центре бережливых технологий

Кроме того, специалисты центра провели десятки выездных циклов в регионах России

ТЮМЕНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Более 600 работников сферы здравоохранения прошли обучение в Центре бережливых технологий, созданном в Тюменском государственном медицинском университете (ТГМУ) два года назад. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе вуза по итогам Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов.

"За два года работы специалисты центра обучили более 600 человек и провели десятки выездных циклов в самых разных регионах России - от Калининграда до Красноярска", - сообщили в вузе

По информации пресс-службы, основной аудиторией центра являются руководители учреждений здравоохранения, врачи, медицинский персонал, "Теперь бережливые технологии преподаются и студентам, пока в виде факультативов", - добавили в вузе.

Также в пресс-службе сообщили, что в рамках прошедшего мероприятия Центр Тюменского ГМУ был продемонстрирован ректорам медицинских вузов. В частности, ректорам были представлены образовательные технологии, главная из которых - интерактивная "фабрика процессов". "Это своего рода создание модели медицинского учреждения и производственных процессов, лежащих в основе ее работы. В ходе тренингов их участники могут "примерить" на себя разные роли и должности, ощутить непосредственно на себе, что чувствует пациент с момента, когда перешагивает порог поликлиники, до постановки диагноза. После чего преподаватели центра помогают ученикам самим увидеть проблемные места в своей работе", - пояснили в пресс-службе.

Учебный центр бережливых технологий был создан в рамках федерального проекта Минздрава РФ "Бережливая поликлиника". Тюменский ГМУ стал одним из девяти медицинских вузов России, на базе которого появился такой учебный центр.

Теги
РоссияТюменская область
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