Главный нарколог Минздрава предлагает запретить продажу вейпов несовершеннолетним

Ранее в Минздраве заявили , что вейпы в России могут запретить в течение двух-трех лет.

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Продажу вейпов в России детям, не достигшим возраста 18 лет, необходимо запретить. Такое мнение в среду высказал эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Здравоохранение", главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Я думаю, что ограничительные меры, такие как запрет на их использование в общественных местах и продажа несовершеннолетним, - это тот первый шаг, который необходимо сделать в отношении вейпов", - приводит пресс-служба ОНФ слова эксперта.

Он отметил, что необходимо ускорить принятие законопроекта о приравнивании вейпов и электронных сигарет к табачным изделиям. Поскольку Россия позже других стран стала использовать вейпы, через два-три года могут проявиться последствия от их курения.

Нарколог также подчеркнул, что электронные сигареты оказывают двойной вред на здоровье. "С одной стороны, сам никотин, который вызывает излишнюю стимуляцию и спазмы сосудов. С другой стороны, растворители, содержащиеся в жидкостях для вейпов: они растворяют мембраны, из которых состоят легкие человека. Отсюда различные легочные заболевания, о которых говорят западные врачи, прежде всего, американские. Еще более отдаленные последствия - это слабоумие", - цитирует Брюна пресс-служба.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сделал заявление, что причиной смерти 18 американцев стали заболевания, вызванные курением вейпов. Общее число заболевших из-за вейпинга в Америке превысило 1 тыс. человек.