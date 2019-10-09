Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главный нарколог Минздрава предлагает запретить продажу вейпов несовершеннолетним

Нарколог также рассказал о последствиях использования электронных сигарет

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Продажу вейпов в России детям, не достигшим возраста 18 лет, необходимо запретить. Такое мнение в среду высказал эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Здравоохранение", главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Ранее в Минздраве заявили, что вейпы в России могут запретить в течение двух-трех лет.

На эту тему
Электронные сигареты. Насколько опасен "дым без огня"?

"Я думаю, что ограничительные меры, такие как запрет на их использование в общественных местах и продажа несовершеннолетним, - это тот первый шаг, который необходимо сделать в отношении вейпов", - приводит пресс-служба ОНФ слова эксперта.

Он отметил, что необходимо ускорить принятие законопроекта о приравнивании вейпов и электронных сигарет к табачным изделиям. Поскольку Россия позже других стран стала использовать вейпы, через два-три года могут проявиться последствия от их курения.

Нарколог также подчеркнул, что электронные сигареты оказывают двойной вред на здоровье. "С одной стороны, сам никотин, который вызывает излишнюю стимуляцию и спазмы сосудов. С другой стороны, растворители, содержащиеся в жидкостях для вейпов: они растворяют мембраны, из которых состоят легкие человека. Отсюда различные легочные заболевания, о которых говорят западные врачи, прежде всего, американские. Еще более отдаленные последствия - это слабоумие", - цитирует Брюна пресс-служба.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сделал заявление, что причиной смерти 18 американцев стали заболевания, вызванные курением вейпов. Общее число заболевших из-за вейпинга в Америке превысило 1 тыс. человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи успешно адаптировались в естественной среде
По данным всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сейчас животные находятся в пределах традиционных мест обитания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС