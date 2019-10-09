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Патриарх Кирилл призвал ускорить создание православного центра в Сергиевом Посаде

Предстоятель РПЦ проинформировал о работах, которые проводились на объектах в последнее время

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Работы по созданию православного центра на базе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде должны разворачиваться как можно скорее для выполнения проекта в разумные сроки. Об этом сообщил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии.

"Одним из важных проектов остается формирование православного центра вокруг духовного наследия преподобного Сергия в Сергиевом Посаде. На прошлом заседании мы ознакомились с этим проектом, была создана рабочая группа и определен план мероприятий и ответственные исполнители. Это непростая задача, которая требует совместной сплоченной работы и немалых усилий. Работа должна уже начинаться и разворачиваться, чтобы мы могли уложиться в разумные сроки", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви проинформировал о работах, которые проводились на объектах в последнее время.

"Общими усилиями в 2018 и 2019 годах были выкуплены все помещения, пострадавшие при пожаре в новой гостинице лавры. В настоящее время там проводятся противоаварийные и проектные работы, обустраивается временная кровля, но основные работы нам еще предстоит завершить. Много сделано для развития Гефсиманского и Черниговского скитов, в том числе, завершен перевод Сергиево-Посадского социально-экономического техникума с территории скита в Хотьково, с 1 сентября образовательное учреждение функционирует на новом месте. Проведены плодотворные работы в Московской духовной академии", - отметил патриарх.

В 2018 году в ходе заседания попечительского совета лавры патриарх Кирилл предложил провести реконструкцию города, подчеркнув тем самым его особый исторический и духовный статус. Она должна подчеркнуть особый статус города как духовного центра и создать здесь более благоприятную среду для жизни людей. В качестве примера он привел Ватикан, который является духовным центром для католической общины и Кентербери - центр Англиканской церкви.

В городе планируется создать культурно-представительский и административно-деловой центр, в котором разместятся более 20 государственных и муниципальных учреждений. Предполагается создание православного центра, где будет располагаться патриаршая библиотека со старинными рукописями, доступная широкому кругу посетителей, молодежный центр, конференц-зал и представительства 15 Поместных православных церквей мира. Также предполагается построить 11 районных и 20 локальных центров, включающих супермаркеты, кинотеатры, школы, детсады, аптеки и спортивные площадки и модернизировать дорожно-транспортную инфраструктуру.

Теги
ВатиканРоссияКирилл (патриарх)
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