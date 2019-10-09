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Россия впервые примет чемпионат мира по пахоте в августе 2020 года в Ленинградской области

В нем примут участие аграрии из 37 стран мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по пахоте с участием аграриев из 37 стран пройдет впервые в России в Ленинградской области в августе 2020 года, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

Посетить мероприятие собирается и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил в среду журналистам в ходе осмотра стенда Ленинградской области на выставке "Золотая осень" на ВДНХ в Москве.

"Чемпионат мира по пахоте пройдет с 1 по 10 августа 2020 года на полях племенного завода "Приневское" во Всеволожском районе. Заявку региона одобрила Всемирная пахотная организация. Уже 37 стран заявили об участии, такие как Канада, США, Австралия - крупные аграрные страны с большими пашнями", - говорится в сообщении.

В июне 2018 года в России впервые состоялся европейский чемпионат по пахоте. В городе Суздаль Владимирской области собрались участники из Великобритании, Германии, Бельгии, Швейцарии и ряда других стран.

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РоссияЛенинградская область
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