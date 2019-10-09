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Патриарх Кирилл заменил руководителя Службы имущественных отношений РПЦ

На должность руководителя службы назначен иерей Игорь Константинов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил нового руководителя Службы имущественных отношений Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в среду сообщается на сайте финансово-хозяйственного управления РПЦ.

"На должность руководителя Службы имущественных отношений по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен иерей Игорь Константинов. Занимавший ранее эту должность иерей Илия Боярский переведен на должность заместителя руководителя Службы", - сообщается на сайте управления.

Служба имущественных отношений была создана как структурное подразделение при финансово-хозяйственном управлении РПЦ в июне 2013 года. Ее задачами являются организация и реализация мероприятий по решению вопросов, связанных с передачей недвижимого имущества в собственность или пользование РПЦ.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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