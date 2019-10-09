В Британии создали одежду, позволяющую людям с нарушениями слуха "чувствовать" музыку

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Британская компания разработала для людей с нарушениями слуха одежду, способную передать музыкальную мелодию с помощью вибрации.

Компания "CuteCircuit" создала, как сообщает агентство Reuters, рубашку Sound Shirt с 16 датчиками, включающимися в момент игры конкретного музыкального инструмента. Мелодия передается через микрофон на компьютер, который ее преобразовывает в цифровой сигнал, поступающий затем на датчики, которые начинают вибрировать. Сила и длительность вибрации зависит от продолжительности звучания музыки партии и ее громкости.

По словам соучредителя компании и креативного директора Франчески Розеллы, элементы микроэлектроники в рубашке никак не сказываются на удобстве ее ношения.

Опробовавшие изделие люди с нарушениями слуха, по свидетельству специалистов, высоко оценили разработку, отметив, что они как будто бы "чувствуют" музыку.

В сентябре 2018 года абоненты ряда французских компаний-операторов мобильной связи получили возможность загрузить программу Roger Voice, позволяющую людям с нарушением или потерей слуха беспрепятственно общаться по телефону. С помощью видеокамеры компьютера или смартфона изображение человека, использующее язык жестов, передается владеющему такими навыками оператору. Выступая техническим посредником в разговоре, он делает расшифровку фраз для обоих абонентов.