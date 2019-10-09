Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи успешно адаптировались в естественной среде

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Белухи и косатки, выпущенные из "китовой тюрьмы" в акваторию Охотского моря успешно прошли период адаптации и сейчас находятся в пределах традиционных мест обитания, говорится в сообщении всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), распространенном в среду.

Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

"В результате предпринятых учреждением мер в акваторию Охотского моря выпущены 10 особей косаток и 26 особей белух. Выпущенные особи успешно прошли процесс адаптации и на данный момент находятся в пределах традиционных видовых ареалов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным ВНИРО, схема транспортировки животных была изменена из-за "аномальных погодных условий, вызванных паводками в Хабаровском крае, и в результате осложнения дорожной ситуации в Приморье".

"На данный момент прерогативным способом перевозки животных является морская транспортировка, осуществляемая научно-исследовательскими судами учреждения. Особи белух перегружаются из вольеров, расположенных в бухте Средняя, в транспортировочные ванны, установленные на судах, и перемещаются в район Сахалинского залива, где производится выпуск особей в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.

По оценке специалистов, транспортировка в среднем занимает до трех суток и не представляет опасности для жизни и здоровья животных. За белухами и косатками, уже выпущенными в естественные условия обитания, сотрудники НИИ наблюдают совместно с представителями коалиции "За свободу косаток и белух".