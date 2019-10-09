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Северный Кавказ

В Ингушетии создадут первый комикс на родном языке

Сюжет комикса будет основан на старинных ингушских легендах о героях нартского эпоса

МАГАС, 9 октября. /ТАСС/. Первый комикс на ингушском языке создадут в Ингушетии на средства гранта молодежного конкурса "Машук", рассказал ТАСС автор проекта Муслим Евлоев.

"Я выиграл на "Машуке" грант 200 тыс. рублей, на которые я создам первый в республике комикс на ингушском языке "Галгай". Сюжет комикса будет основываться на старинных ингушских легендах о героях нартского эпоса - Колой Канте и Сеска Солсе. Я уже начал работать над иллюстрацией комикса. Три страницы уже нарисованы", - сказал Евлоев.

По его словам, проект направлен на популяризацию ингушского языка и народного фольклора среди молодежи республики. Евлоев добавил, что планирует выпустить свой комикс тиражом до 4 тыс. экземпляров.

"Комиксы будут мной розданы бесплатно, я передам их в местные школы, республиканские библиотеки, книжные магазины. Думаю, что до конца декабря я закончу всю работу по созданию комикса, тем более персонажи уже нарисованы, прописаны их роли, диалоги. В январе после зимней сессии начну тиражировать свой комикс", - отметил собеседник агентства.

В 2009 году в обновленной версии "Атласа языков мира, находящихся под угрозой" ЮНЕСКО сообщалось, что 2500 из 6900 языков мира находятся под угрозой исчезновения. Среди них и языки народов Северного Кавказа (кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский и другие).

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тысяч.

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