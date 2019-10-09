Глава Кипрской церкви заявил, что остается привержен идее единства православия на Украине

НИКОСИЯ, 9 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Предстоятель Кипрской православной церкви Хризостом II остается привержен идее единства православия на Украине. Об этом он заявил во время встречи с председателем Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергеем Степашиным, которая состоялась в среду в Архиепископском дворце в Никосии.

"Я своей позиции не меняю", - сказал архиепископ Кипрский.

В отношении самой идеи предоставления автокефалии украинской церкви Хризостом II ранее заявлял, что церковный раскол на Украине "нанесет вред единству всего православия", и предлагал посреднические услуги с целью нормализации ситуации.

Сергей Степашин особо подчеркнул важность сохранения Церковью Кипра своей позиции в ситуации, когда на нее оказывается давление в том, чтобы она признала томос об автокефалии новой украинской православной церкви, а также в контексте предстоящего рассмотрения этого вопроса Архиерейским собором Элладской православной церкви. "Мы начали беседу с архиепископом с разговора о единстве церкви, и он подтвердил свою позицию о единстве православной веры в контексте того, что происходит на Украине, - сказал председатель ИППО в беседе с ТАСС. "К сожалению, - продолжил Степашин, - 13 октября синод греческой церкви будет принимать решение в поддержку томоса. Но у Кипрской церкви позиция однозначная. Ее предстоятель заявил, что своей позиции не меняет, хотя давление на них идет".

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом. 15 декабря прошлого года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.

Итоги визита Степашина

Встречей с Хризостомом II завершилась программа четырехдневного визита главы ИППО в Республику Кипр. Подводя итоги этого визита, во время которого он встретился со светскими и духовными властями этого государства, Степашин выделил три момента. Во-первых, это приезд на остров первых паломников из РФ для знакомства со святыми местами, что стало первым шагом на пути возрождения паломнического маршрута Россия - Кипр - Святая Земля (во вторник в церкви святого Апостола Андрея Первозванного и Всех святых в земле русской просиявших, расположенной в культурно-историческом парке Тамасосской и Оринийской метрополии в кипрской деревне Эпископио прошла торжественная церемония открытия этого маршрута - прим. ТАСС). Во-вторых - это шаги, направленные на активное привлечение кипрских паломников в РФ для ознакомления с великим множеством российских храмов и монастырей. И в-третьих, это достижение договоренностей о проведении ряда значимых мероприятий, таких как форумы по вопросам туризма, паломничества, а также конференции, посвященной отмечаемому в следующем году 75-летию Победы в Великой Отечественной войны.

В беседе с ТАСС Степашин также выразил признательность властям Кипра за самое серьезное отношение к инициативам ИППО. "Казалось бы, первую паломническую поездку можно было бы воспринять как рядовое мероприятие, но на Кипре и президент (Никос Анастасиадис), и являющийся вторым лицом государства председатель парламента (Димитрис Силлурис) придали этому визиту уровень государственного значения. А это и есть показатель доброго отношения", - констатировал Сергей Степашин.

Дальнейшие задачи Палестинского общества

Говоря о дальнейших целях в работе Императорского православного палестинского общества, его председатель выделил две основные. "У нас есть очень серьезная задача, которую перед нами поставил президент РФ Владимир Путин: это возвращение нашей собственности на Святой Земле. Раскрывать карты я не буду, но на этом направлении мы сейчас ведем самую активную работу. Второе - это оказание помощи Сирии", - пояснил Степашин.

Он напомнил, что о том, что российская сторона оказывает помощь в спасении культурного наследия Сирии, в том числе в древней Пальмире. Кроме того, на собранные в России средства в Дамаске удалось восстановить школу на 1,2 тыс. учеников.

По словам Степашина, российская сторона осознает угрозы, с которыми может столкнуться Сирия и поднимает эти вопросы на крупнейших международных площадках. Он напомнил, что, согласно произведенным подсчетам, на восстановление Сирии необходимы почти 400 млрд евро.

"Мы как международная неправительственная организация должны поднимать голос, чтобы там не случилось гуманитарной катастрофы, иначе те самые 5 или почти 6 млн беженцев так и будут находиться и в Европе, и в других частях света. Это международная проблема, и вот этим мы тоже будем заниматься", - сообщил председатель ИППО.