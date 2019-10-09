Сбивший ребенка в Новороссийске депутат досрочно сложил с себя полномочия

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Городская дума Новороссийска в среду удовлетворила заявление о досрочном сложении полномочий от депутата Виталия Бута, который на прошлой неделе совершил ДТП, где пострадал ребенок. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте думы в среду.

Ранее сообщалось, что Бут арестован на двое суток по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). Также 7 октября политический совет регионального отделения партии "Единая Россия" в Новороссийске приостановил его членство в партии на время разбирательств по факту ДТП.