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Сбивший ребенка в Новороссийске депутат досрочно сложил с себя полномочия

ДТП произошло 4 октября, девочка находится в больнице

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Городская дума Новороссийска в среду удовлетворила заявление о досрочном сложении полномочий от депутата Виталия Бута, который на прошлой неделе совершил ДТП, где пострадал ребенок. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте думы в среду.

Ранее сообщалось, что Бут арестован на двое суток по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). Также 7 октября политический совет регионального отделения партии "Единая Россия" в Новороссийске приостановил его членство в партии на время разбирательств по факту ДТП.

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"Городская дума муниципального образования город Новороссийск решила досрочно прекратить полномочия депутата городской думы VI созыва муниципального образования город Новороссийск по одномандатному избирательному округу №16 Бута Виталия Владимировича, приняв его отставку", - говорится в материалах городской думы Новороссийска.

Уточняется, что Бут написал заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию. Решение принято на внеочередном заседании городской думы, прошедшем в среду, и вступает в силу со дня принятия.

В Новороссийске 4 октября автомобиль Range Rover сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что за рулем автомобиля был депутат городской думы Новороссийска Виталий Бут. Пострадавшая девочка получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице.

Бут является депутатом шестого созыва городской думы Новороссийска, на выборах выступал самовыдвиженцем. Также Бут является генеральным директором местного футбольного клуба "Черноморец".

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РоссияКраснодарский край
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